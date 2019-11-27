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Европарламент утвердил состав новой Еврокомиссии

Европарламент утвердил состав новой Еврокомиссии
14:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Европейский парламент 27 ноября утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен.

Европейский парламент (ЕП) поддержал состав новой Европейской комиссии во главе с немкой Урсулой фон дер Ляйен.

Голосование состоялось в среду на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

"Принято", - объявил результаты голосования евродепутатов председатель Европарламента Давид Сассоли. 461 депутат проголосовал "за", 157 - "против", воздержались 89 парламентариев.

Таким образом, в Еврокомиссию мандата 2019-2024 гг. под председательством фон дер Ляйен вошли: высокий представитель ЕС по иностранным делам, заместитель председателя ЕК Жозеп Боррель (Испания), а также заместители председателя - Франс Тиммерманс (Нидерланды, экологическая проблематика), Маргрете Вестагер (Дания, цифровые технологии), Валдис Домбровскис (Латвия, пакет "Экономика на службе людей"), Марош Шефчович (Словакия, межинституциональные отношения), Вера Юрова (Чехия, европейские ценности и транспарентность), Дубравка Шуйца (Хорватия, демократия и демография), Маргаритис Схинас (Греция, проблематика миграции).

Кроме того, в составе новой исполнительной коллегии ЕС - члены Еврокомиссии:

Йоханнес Хан (Австрия, бюджет и административные вопросы),

Дидье Рейндерс (Бельгия, правосудие),

Мария Габриэль (Болгария, инновации и молодежь),

Стелла Кириакидис (Кипр, здравоохранение),

Кадри Симсон (Эстония, энергетика),

Ютта Юрпилайнен (Финляндия, международное партнерство),

Тьерри Бретон (Франция, внутренний рынок ЕС),

Оливер Варгейи (Венгрия, политика соседства и расширение ЕС),

Фил Хоган (Ирландия, торговля),

Паоло Джентилони (Италия, экономика),

Виргиниюс Синкявичюс (Литва, окружающая среда, состояние океанов и рыболовство),

Николя Шмит (Люксембург, занятость и социальные права),

Хелена Далли (Мальта, вопросы равенства),

Януш Войцеховский (Польша, сельское хозяйство),

Элиза Феррейра (Португалия, вопросы сплочения и реформы ЕС),

Адина-Иоана Вэлян (Румыния, транспорт),

Янез Ленарчич (Словения, кризисное управление),

Ильва Йоханссон (Швеция, внутренние дела).

Новая Еврокомиссия теперь может приступить к своим обязанностям с 1 декабря.

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Перед голосованием представители малочисленных фракций ЕП выступили с критикой как новой Еврокомиссии, так и порядка ее избрания. Однако суммарно их голоса не смогли составить конкуренции "тяжеловесам" Европарламента, поддержавшим предложенные фон дер Ляйен кандидатуры, - правоцентристам, социал-демократам и либералам.

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ЕС, Еврокомиссия, Страсбург, Европейский парламент.
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