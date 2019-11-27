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Второе землетрясения за два дня: Албанию тряхнуло еще раз

Второе землетрясения за два дня: Албанию тряхнуло еще раз
20:08 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В Албании второй раз за два дня произошло сильное землетрясение магнитудой 5,6.

В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6 по шкале Рихтера - всего лишь на следующий день после разрушительного землетрясения, унесшего жизни до 32 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на албанский канал Top Сhannel.

Землетрясение произошло в 15.54 по местному времени. Сильные толчки ощущались в городе Дуррес, больше всего пострадавшем от предыдущего землетрясения, и столице Албании Тиране.

Жуткие кадры смертельного землетрясения в Албании (Фото)

Пока нет сообщений о пострадавших и разрушениях, особенно в районах, пострадавших от вчерашнего землетрясения.

Сообщается, что новое землетрясение вызвало большую панику. В городе Дуррес люди в отчаянии выбегали на улицы, ожидая, что их жилье вот-вот обвалятся.

Землетрясение в Албании: МИД Украины выражает соболезнования

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло 26 ноября в Адриатическом море у побережья Албании, и также ощущалось в Косове и Греции.

По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 32 человека, более 600 ранены.

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Землетрясение, Албания, Стихийное бедствие.
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