ООН может восстановить санкции: МИД Франции предостерег Иран

Новости мира:Глава МИД Франции предупредил о возможности восстановления санкций ООН против Ирана.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в связи с сокращением Ираном обязательств по ядерному соглашению напомнил о возможности прибегнуть к варианту действий, который в итоге может означать восстановление санкций ООН против Ирана, сообщили французские СМИ.

Соответствующий механизм урегулирования разногласий, напоминают СМИ, содержится в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

"Каждые два месяца Иран отсекает часть (от СВПД - Ред.) - в такой степени, что мы - я говорю об этом совершенно ясно - сегодня задумываемся над тем, чтобы задействовать содержащийся в договоре механизм по разрешению споров", - приводят французские СМИ слова министра, сказанные в среду перед Национальным собранием Франции.

Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году согласовали СВПД, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана в обмен на его шаги по ядерной программе. Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть американские санкции в отношении Ирана.

В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке. Так, в ноябре в рамках очередного этапа сокращения обязательств Иран возобновил обогащение урана на заводе Фордо.