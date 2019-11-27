Скачать
Среда, 27.11.2019
Чей Крым? Пристайко призвал Apple не лезть в глобальную политику
Чей Крым? Пристайко призвал Apple не лезть в глобальную политику
Геращенко о вступлении Райнина в ОПЗЖ: Очистка делает команду сильнее
Геращенко о вступлении Райнина в ОПЗЖ: Очистка делает команду сильнее
Барселона - Боруссия Д: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Барселона - Боруссия Д: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Будоражит сеть: Леся Никитюк поделилась пляжным снимком (Фото)
Будоражит сеть: Леся Никитюк поделилась пляжным снимком (Фото)

ООН может восстановить санкции: МИД Франции предостерег Иран

ООН может восстановить санкции: МИД Франции предостерег Иран
21:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Глава МИД Франции предупредил о возможности восстановления санкций ООН против Ирана.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в связи с сокращением Ираном обязательств по ядерному соглашению напомнил о возможности прибегнуть к варианту действий, который в итоге может означать восстановление санкций ООН против Ирана, сообщили французские СМИ.

Соответствующий механизм урегулирования разногласий, напоминают СМИ, содержится в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

"Каждые два месяца Иран отсекает часть (от СВПД - Ред.) - в такой степени, что мы - я говорю об этом совершенно ясно - сегодня задумываемся над тем, чтобы задействовать содержащийся в договоре механизм по разрешению споров", - приводят французские СМИ слова министра, сказанные в среду перед Национальным собранием Франции.

Наперекор Макрону: США назвали НАТО самой успешной платформой в истории

Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году согласовали СВПД, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана в обмен на его шаги по ядерной программе. Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть американские санкции в отношении Ирана.

В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке. Так, в ноябре в рамках очередного этапа сокращения обязательств Иран возобновил обогащение урана на заводе Фордо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Иран, Санкции, ООН, Жан-Ив Ле Дриан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пенсионный фонд пересчитал пенсии: что изменится
02 Каши и крупы для женского здоровья
03 Лунный календарь стрижек на декабрь 2019 года
04 Зима отменяется: в Украину идет потепление и дожди с мокрым снегом
05 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 28 ноября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Новичок&quot; попал в &quot;черный список&quot; ОЗХО
"Новичок" попал в "черный список" ОЗХО
Дело Садового: ВАКС уменьшил сумму залога в 50 раз
Дело Садового: ВАКС уменьшил сумму залога в 50 раз
В Украине появился языковой омбудсмен
В Украине появился языковой омбудсмен
Finita la comedia: Джонни Депп одержал очередную победу
Finita la comedia: Джонни Депп одержал очередную победу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь