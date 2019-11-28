Зеленский в Литвы выразил надежду, что учащиеся там дети вернутся потом на Родину

Новости мира:Владимир Зеленский поинтересовался у украинских детей их успехами в учебе, и выразил надежду, что юные украинцы вернутся потом на Родину.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Вильнюсе с представителями украинской общины Литвы, в частности, пообщался с украинскими детьми, которые учатся в этой стране.

Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский поинтересовался у украинских детей их успехами в учебе, и выразил надежду, что юные украинцы вернутся потом на Родину.

"После получения образования - домой! Обязательно будем ждать таких замечательных детей", - сказал президент.

Также президент пообщался с военнослужащими-участниками АТО/ООС, которые проходят в Вильнюсе реабилитацию после полученных ранений, и с военными, которые изучают английский язык в Военной академии Вооруженных сил Литвы.

Кроме того, во время официального визита в Литву президент Украины со своей супругой Еленой Зеленской возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко. Также президентская чета почтила память погибших за независимость Литвы.