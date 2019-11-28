Скачать
Четверг, 28.11.2019
Зеленский в Литвы выразил надежду, что учащиеся там дети вернутся потом на Родину
Зеленский в Литвы выразил надежду, что учащиеся там дети вернутся потом на Родину
Геращенко о вступлении Райнина в ОПЗЖ: Очистка делает команду сильнее
Геращенко о вступлении Райнина в ОПЗЖ: Очистка делает команду сильнее
Барселона досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов
Барселона досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов
Будоражит сеть: Леся Никитюк поделилась пляжным снимком (Фото)
Будоражит сеть: Леся Никитюк поделилась пляжным снимком (Фото)

Зеленский в Литвы выразил надежду, что учащиеся там дети вернутся потом на Родину

Зеленский в Литвы выразил надежду, что учащиеся там дети вернутся потом на Родину
01:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Владимир Зеленский поинтересовался у украинских детей их успехами в учебе, и выразил надежду, что юные украинцы вернутся потом на Родину.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Вильнюсе с представителями украинской общины Литвы, в частности, пообщался с украинскими детьми, которые учатся в этой стране.

Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский поинтересовался у украинских детей их успехами в учебе, и выразил надежду, что юные украинцы вернутся потом на Родину.

"После получения образования - домой! Обязательно будем ждать таких замечательных детей", - сказал президент.

Также президент пообщался с военнослужащими-участниками АТО/ООС, которые проходят в Вильнюсе реабилитацию после полученных ранений, и с военными, которые изучают английский язык в Военной академии Вооруженных сил Литвы.

"Новичок" попал в "черный список" ОЗХО

Кроме того, во время официального визита в Литву президент Украины со своей супругой Еленой Зеленской возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко. Также президентская чета почтила память погибших за независимость Литвы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Литва, Владимир Зеленский, Учащиеся дети в Литве, Встреча с украинской общиной Литвы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Болезни снимет как рукой: какой сок является самым полезным
02 Чей Крым? Пристайко призвал Apple не лезть в глобальную политику
03 Разграбленные украинские корабли: Украина оценила убытки от действий РФ
04 Геращенко о вступлении Райнина в ОПЗЖ: Очистка делает команду сильнее
05 Пользователи PS Plus получат две бесплатные игры (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Новичок&quot; попал в &quot;черный список&quot; ОЗХО
"Новичок" попал в "черный список" ОЗХО
Дело Садового: ВАКС уменьшил сумму залога в 50 раз
Дело Садового: ВАКС уменьшил сумму залога в 50 раз
В Украине появился языковой омбудсмен
В Украине появился языковой омбудсмен
Finita la comedia: Джонни Депп одержал очередную победу
Finita la comedia: Джонни Депп одержал очередную победу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь