"Новичок" попал в "черный список" ОЗХО

Новости мира:ОЗХО включила "Новичок" в список химического оружия.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) включила нервно-паралитический реагент "Новичок" в список запрещенных веществ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в Twitter.

"Голландия, Канада и США неутомимо работали над достижением сегодняшнего результата: ОЗХО включила "Новичок" в список запрещенных веществ. Я полностью поддерживаю этот решительный ответ на химическую атаку в Солсбери", - написал министр.

The Netherlands, Canada and the US have worked tirelessly to achieve today’s result: the @OPCW now bans deadly chemicals Novichoks. I fully support this strong response to the #Salisbury chemical attack! pic.twitter.com/px1M0ava18 — Stef Blok (@ministerBlok) November 27, 2019

Как сообщалось ранее, 5 марта 2018 года бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском Солсбери и госпитализировали с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как нервно-паралитический реагент "Новичок" российского происхождения.

30 июня "Новичком" отравили двух людей в соседнем городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджесс умерла, ее партнер - 45-летний Чарли Роули - выжил.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на Скрипалей. Британская разведка установила, что подозреваемые - "Александр Петров" (настоящее имя Александр Мышкин) и "Руслан Боширов" (настоящее имя Анатолий Чепига) - являются офицерами ГРУ.