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"Новичок" попал в "черный список" ОЗХО

"Новичок" попал в "черный список" ОЗХО
22:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:ОЗХО включила "Новичок" в список химического оружия.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) включила нервно-паралитический реагент "Новичок" в список запрещенных веществ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в Twitter.

"Голландия, Канада и США неутомимо работали над достижением сегодняшнего результата: ОЗХО включила "Новичок" в список запрещенных веществ. Я полностью поддерживаю этот решительный ответ на химическую атаку в Солсбери", - написал министр.

Как сообщалось ранее, 5 марта 2018 года бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском Солсбери и госпитализировали с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как нервно-паралитический реагент "Новичок" российского происхождения.

Bellingcat нашел 8 сотрудников ГРУ, причастных к отравлению "Новичком"

30 июня "Новичком" отравили двух людей в соседнем городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджесс умерла, ее партнер - 45-летний Чарли Роули - выжил.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на Скрипалей. Британская разведка установила, что подозреваемые - "Александр Петров" (настоящее имя Александр Мышкин) и "Руслан Боширов" (настоящее имя Анатолий Чепига) - являются офицерами ГРУ.

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Новичок, ОЗХО, Стеф Блок, Солсбери.
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