"Новичок" попал в "черный список" ОЗХО

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) включила нервно-паралитический реагент "Новичок" в список запрещенных веществ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в Twitter.

"Голландия, Канада и США неутомимо работали над достижением сегодняшнего результата: ОЗХО включила "Новичок" в список запрещенных веществ. Я полностью поддерживаю этот решительный ответ на химическую атаку в Солсбери", - написал министр.

The Netherlands, Canada and the US have worked tirelessly to achieve today’s result: the @OPCW now bans deadly chemicals Novichoks. I fully support this strong response to the #Salisbury chemical attack! pic.twitter.com/px1M0ava18

