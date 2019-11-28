Джонсон извинился за исламофобию консерваторов, но не за собственные высказывания

Новости мира:Состоится независимое расследование относительно исламофобии, антисемитизма, любых предубеждений и дискриминации.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за исламофобию в Консервативной партии, однако его все еще призывают извиниться за свои высказывания относительно женщин-мусульманок. Об этом пишет The Guardian.

"Борис Джонсон извинился за исламофобию в Консервативной партии на фоне обвинений в распространении антимусульманских предубеждений", - говорится в сообщении.

Джонсон отметил, что состоится независимое расследование относительно исламофобии, антисемитизма, любых предубеждений и дискриминации.

Мусульманский совет Британии раскритиковал Консервативную партию за то, что она не боролась с исламофобией в своих рядах. Сам Джонсон тоже был подвергнут критике за исламофобские высказывания. Ранее Джонсон использовал такие слова, как «грабитель банка» и «почтовый ящик», чтобы описать мусульманских женщин в традиционном наряде.