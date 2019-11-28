Скачать
Четверг, 28.11.2019
Итоги дня 27 ноября: Зеленский в Литве и еще одна победа над Газпромом
Итоги дня 27 ноября: Зеленский в Литве и еще одна победа над Газпромом
Скалецкая: Массового закрытия больниц не будет
Скалецкая: Массового закрытия больниц не будет
Лесников рассказал о задачах женской сборной Украины по биатлону
Лесников рассказал о задачах женской сборной Украины по биатлону
28 ноября - приметы и обряды в Гурьев день
28 ноября - приметы и обряды в Гурьев день

ЕС нужна новая стратегия в отношении Восточного партнерства

ЕС нужна новая стратегия в отношении Восточного партнерства
06:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:ЕС оказывает активную поддержку странам Восточного партнерства и ожидает от партнеров серьезных усилий во внутренних преобразованиях.

Евросоюз должен поддержать экономическую интеграцию стран, заключивших соглашения об ассоциации - Украину, Грузию и Молдову, - и разработать на этой основе качественную новую стратегию Восточного партнерства.

Такое мнение в Страсбурге во время слушаний относительно программы Восточного партнерства выразил глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макалистер.

«Мы должны сосредоточиться на стимулах для партнеров в продолжении развития демократии и независимого судопроизводства. Если мы хотим воспользоваться максимальной динамикой и энергией Восточного партнерства, мы должны разработать качественно иной подход. Одна из идей – «Стратегия Трио 2030», которая предусматривает целенаправленную работу с Украиной, Грузией и Молдовой», - рассказал Макалистер.

Он отметил, что ЕС оказывает активную поддержку странам Восточного партнерства и ожидает от партнеров серьезных усилий во внутренних преобразованиях.

«Восточное партнерство является частью долгосрочной стратегии, которая направлена на сдерживание действий России. Благодаря ему мы можем показать, что положительные изменения возможны. Мы будем работать с новой Еврокомиссией для достижения наших целей, которые мы должны определить к следующему саммиту Восточного партнерства», - добавил политик.

Зеленский в Литвы выразил надежду, что учащиеся там дети вернутся потом на Родину

В рамках развития концепции Восточного партнерства группа литовских депутатов в Европарламенте предложила инициативу под названием «Стратегия Трио 2030», предусматривающую усиленное сотрудничество со странами, которые имеют с ЕС соглашения об ассоциации, - Украиной, Грузией и Молдовой. Инициатива предусматривает предоставление этим странам перспективы членства в ЕС, которая будет четко обусловлена успехами в экономических реформах, социальных преобразованиях и в демократическом развитии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Европарламент, Восточное Партнерство, Страсбург, Дэвид Макалистер, Новая стратегия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Болезни снимет как рукой: какой сок является самым полезным
02 Геращенко о вступлении Райнина в ОПЗЖ: Очистка делает команду сильнее
03 Чей Крым? Пристайко призвал Apple не лезть в глобальную политику
04 Сайдик о "нормандском саммите": Мы со стороны ТКГ выполнили все задачи
05 Могерини: "нормандский саммит" - возможность для достижения ощутимого прогресса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики на Донбассе увеличили количество обстрелов
Боевики на Донбассе увеличили количество обстрелов
Украинцы смогут без виз путешествовать в популярную туристическую страну
Украина и Маршалловы острова подписали соглашение о безвизе
США планируют сократить финансирование НАТО
США планируют сократить финансирование НАТО
Рождественский пост 2019-2020: традиции и правила, которые нужно знать каждому
Рождественский пост 2019-2020: традиции и правила, которые нужно знать каждому
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь