Толчки не утихают: в Албании зафиксировали еще одно землетрясение (Фото)

В Албании в четверг, 28 ноября, произошло еще одно землетрясение, на этот раз магнитудой 4,9.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Как отмечается, землетрясение зафиксировали в 11:52 по местному времени (12:52 по Киеву).
Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров и располагался на расстоянии 42 километров от столицы Албании Тираны и в 18 км от курортного города Дуррес.
Информации о пострадавших и повреждениях зданий пока не поступала.
Как сообщалось, в среду в Албании произошли два сильных подземных толчка мощностью 5,6 и 5,3 балла. Один - в городе Дуррес, который больше всего пострадал от первого землетрясения во вторник, а второй – на северо-запад от Мамурраса.
Сильнейшее землетрясение ударило по адриатическому побережью Албании во вторник, 26 ноября. Толчки ощущались в Косово и Греции.
Количество людей, которые погибли в результате сильного землетрясения в Албании во вторник, выросло до 40 человек, пострадали еще 650 человек.
Сейчас много жителей в столице Тиране и городе Дуррес остаются на улице из-за опасений нового землетрясения в стране.
Школы и университеты будут закрыты до 2 декабря.