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Толчки не утихают: в Албании зафиксировали еще одно землетрясение (Фото)

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Толчки не утихают: в Албании зафиксировали еще одно землетрясение (Фото)
15:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Неподалеку от столицы Албании всколыхнуло еще одно землетрясение.

В Албании в четверг, 28 ноября, произошло еще одно землетрясение, на этот раз магнитудой 4,9.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Как отмечается, землетрясение зафиксировали в 11:52 по местному времени (12:52 по Киеву).

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров и располагался на расстоянии 42 километров от столицы Албании Тираны и в 18 км от курортного города Дуррес.

Информации о пострадавших и повреждениях зданий пока не поступала.

Как сообщалось, в среду в Албании произошли два сильных подземных толчка мощностью 5,6 и 5,3 балла. Один - в городе Дуррес, который больше всего пострадал от первого землетрясения во вторник, а второй – на северо-запад от Мамурраса.

Сильнейшее землетрясение ударило по адриатическому побережью Албании во вторник, 26 ноября. Толчки ощущались в Косово и Греции.

Количество людей, которые погибли в результате сильного землетрясения в Албании во вторник, выросло до 40 человек, пострадали еще 650 человек.

Второе землетрясения за два дня: Албанию тряхнуло еще раз

Сейчас много жителей в столице Тиране и городе Дуррес остаются на улице из-за опасений нового землетрясения в стране.

Школы и университеты будут закрыты до 2 декабря.

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Землетрясение, Албания, Магнитуда.
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