Европарламент призвал всех членов ЕС ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Европарламент выступил с резолюцией о настоятельной необходимости ратификации конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями (Стамбульская конвенция) всеми странами-членами ЕС.
Голосование за соответствующую незаконодательную резолюцию состоялось в четверг.
"Все страны-члены должны незамедлительно ратифицировать Стамбульскую конвенцию", - заявили европарламентарии.
В резолюции также отмечается, что насилие против женщин должно быть включено в перечень преступлений, признанных на уровне Евросоюза как организации.
Стамбульскую конвенцию подписали, но не ратифицировали такие страны ЕС как Болгария, Чехия, Венгрия, Литва, Латвия, Словакия и Великобритания.
Депутаты призвали Еврокомиссию включить меры по борьбе против насилия в отношении женщин в следующую Европейскую гендерную стратегию.
Парламентарии также подтвердили позицию о выделении 193.6 млн евро на программу мероприятий по предотвращению и противодействию насилия на гендерной почве.