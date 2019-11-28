Европарламент призвал всех членов ЕС ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Новости мира:Депутаты Европарламента проголосовали за соответствующею резолюцию сегодня, 28 ноября.

Европарламент выступил с резолюцией о настоятельной необходимости ратификации конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями (Стамбульская конвенция) всеми странами-членами ЕС.

Голосование за соответствующую незаконодательную резолюцию состоялось в четверг.

"Все страны-члены должны незамедлительно ратифицировать Стамбульскую конвенцию", - заявили европарламентарии.

В резолюции также отмечается, что насилие против женщин должно быть включено в перечень преступлений, признанных на уровне Евросоюза как организации.

Стамбульскую конвенцию подписали, но не ратифицировали такие страны ЕС как Болгария, Чехия, Венгрия, Литва, Латвия, Словакия и Великобритания.

Депутаты призвали Еврокомиссию включить меры по борьбе против насилия в отношении женщин в следующую Европейскую гендерную стратегию.

Парламентарии также подтвердили позицию о выделении 193.6 млн евро на программу мероприятий по предотвращению и противодействию насилия на гендерной почве.