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За три дня в Страсбурге Сенцов дал почти полсотни интервью

За три дня в Страсбурге Сенцов дал почти полсотни интервью
11:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Олег Сенцов написал, что не жалуется, а воспринимает все это как работу.

Украинский режиссер Олег Сенцов в Страсбурге за три дня сорок пять интервью.

Об этом он написал в Facebook.

"Покидая Страсбург. Эти бесконечно плотные три дня, наконец, закончились, хотя впереди ждут точно такие же. Кроме выступления на пленарном заседании европарламента, было еще множество встреч с депутатами, лидерами партий и собраний с их фракциями. Президент европейского законодательного органа и мэр Страсбурга. Пресс-конференция и сорок пять интервью (говорят, что это местный рекорд, но меня от всех этих вопросов уже мутит)", - отметил режиссер.

Он подчеркнул, что не жалуется, а воспринимает все это как некую работу, которую обязан делать.

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"Говорить, говорить и говорить европейцам об Украине, российской агрессии и наших пленных. Очень хочется верить, что меня услышали, но надеяться нам все равно лучше на самих себя", - написал Сенцов.

Во вторник, 26 ноября, во время пленарного заседания законодательного органа Евросоюза в Страсбурге бывшему политическому заключенному Кремля, украинскому режиссеру Олегу Сенцову вручили премию Европарламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", присужденную ему в прошлом году.

Сенцов стал лауреатом правозащитной премии Сахарова в 2018 году, находясь в заключении. Награду вместо него получили его сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.

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Сенцов вместе с еще 34 украинцами вернулся из российского заключения 7 сентября этого года в результате обмена удерживаемыми лицами с Россией.

С 1988 года Европарламент присуждает премию "За свободу мысли" имени Сахарова лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы.

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Европарламент, Премия Сахарова, Страсбург, Олег Сенцов.
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