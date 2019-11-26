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"Помните о каждом из 13 тысяч погибших в Украине": Сенцов призвал Европу не верить Путину

"Помните о каждом из 13 тысяч погибших в Украине": Сенцов призвал Европу не верить Путину
19:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Сенцов рассказал в Европарламенте о проблемах Украины и российской агрессии.

Украинскому режиссеру, общественному деятелю Олегу Сенцову вручили в Европейском парламенте премию имени Сахарова, на которую он был номинирован в 2018 году, однако не смог ее получить лично из-за того, что находился в российской тюрьме.

Сенцова представил в сессионном зале президент Европейского парламента Давид Сассоли, а во время приветственного слова президента ЕП украинец сидел в президиуме от него по правую руку.

Перед выступлением Сенцова был продемонстрирован короткий документальный фильм о нем. После чего активист взял слово, начав с того, что для него это "большая честь и ответственность".

"Я воспринимаю эту премию не как личный приз, а как знак, которым отмечены все украинские политические заключенные, которые были в российских тюрьмах, как все политические заключенные, которые все еще находятся там, как все наши пленные, которые находятся в руках сепаратистов, как все активисты, которые борются за нашу страну, как все наши военные, которые борются за нашу независимость или уже сложили свои головы", - сказал лауреат.

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Сенцов отметил, что сейчас "ведется много разговоров по поводу примирения с Россией". "Я не верю Путину и призываю вас не верить ему - Россия и Путин обязательно обманут. Они не хотят мира на Донбассе, не хотят мира Украине, они хотят видеть Украину на коленях, хотят влиять на европейскую и мировую политику своими силовыми методами. Мы этого не допустим. Мы боролись и боремся за свою свободу до самого конца", - заявил он.

В то же время, режиссер отметил, что в Европейском союзе сейчас идет "много внутренней дискуссии о том, как развиваться, как реформироваться, что делать дальше". "Нам бы ваши проблемы. У нас все намного тяжелее: у нас старая коррупционная система в стране, которая до сих пор не изменена, против нас ведется военная операция. Каждую неделю гибнут наши военные – это другой уровень проблем", - подчеркнул Сенцов.

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При этом он назвал Украину самым большим евро-оптимистом в мире, "потому что для нас нет другого пути развития и для нас она - вопрос выживания как страны". "Поэтому каждый раз, когда кто-то из вас будет думать о том, как протянуть руку дружбы Путину через нашу голову, помните о каждом из 13 тысяч погибших в Украине, о тех сотнях наших парней, которые все еще находятся в тюрьмах и которых прямо сейчас могут пытать, о тех крымских татарах, которые могут быть арестованы прямо в этот момент. Помните про тех ребят, которые прямо сейчас в камуфляжах находятся в окопах, рискуют своей жизнью за нашу и вашу свободу", - продолжил он.

Свое выступление Сенцов завершил словами "Слава Украине!", на что ряд депутатов ответили "Героям слава!"

По окончании выступления Сассоли вручил Сенцову премию Сахарова, во время чего депутаты Европарламента аплодировали украинцу стоя.

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ЕС, Европарламент, Владимир Путин, Олег Сенцов, Давид Сассоли.
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