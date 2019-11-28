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Кто вошел в состав новой Еврокомиссии: полный список

Кто вошел в состав новой Еврокомиссии: полный список
19:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Евросовет окончательно утвердил состав новой Еврокомиссии.

Председатель Европейского совета Дональд Туск поздравил председателя новой Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен с официальным окончательным назначением в четверг исполнительной коллегии ЕС, которая приступит к своим обязанностям 1 декабря.

"Европейский совет, наконец, официально назначил новую Европейскую комиссию для вступления в полномочия 1 декабря", - написал Туск в твиттере.

"Поздравления и мои наилучшие пожелания фон дер Ляйен и ее команде по поддержанию единства и силы ЕС", - добавил покидающий свой пост глава Евросовета.

В опубликованном на сайте ЕС коммюнике сообщается, что Европейский совет назначил в четверг по письменной процедуре новую Еврокомиссию на период с 1 декабря 2019 года по 31 октября 2024 года.

В постановлении Евросовета указано, что председателем комиссии назначается Урсула фон дер Ляйен (Германия), а высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - Жозеп Боррель (Испания), который одновременно будет одним из заместителей председателя Европейской комиссии.

Кроме того, членами Европейской комиссии назначены:

  • Тьерри Бретон (Франция),

  • Хелена Далли (Мальта),

  • Валдис Домбровскис (Латвия),

  • Элиза Феррейра (Португалия),

  • Мария Габриэль (Болгария),

  • Паоло Джентилони (Италия),

  • Йоханнес Хан (Австрия),

  • Фил Хоган (Ирландия),

  • Ильва Йоханссон (Швеция),

  • Вера Юрова (Чехия),

  • Стелла Кириакидис (Кипр),

  • Янез Ленарчич (Словения),

  • Дидье Рейндерс (Бельгия),

  • Маргаритис Схинас (Греция),

  • Николя Шмит (Люксембург),

  • Марош Шефчович (Словакия),

  • Кадри Симсон (Эстония),

  • Виргиниюс Синкявичюс (Литва),

  • Дубравка Шуйца (Хорватия),

  • Франс Тиммерманс (Нидерланды),

  • Ютта Юрпилайнен (Финляндия),

  • Адина Вэлян (Румыния),

  • Оливер Варгейи (Венгрия),

  • Маргрете Вестагер (Дания),

  • Януш Войцеховский (Польша).

В документе отмечается, что данное решение основано на согласии Европейского парламента (ЕП) от 27 ноября 2019 года об утверждении новой Еврокомиссии.

Как известно, накануне на пленарной сессии ЕП евродепутаты 461 голосом "за" утвердили Европейскую комиссию мандата 2019-2024 гг. 157 парламентариев проголосовали "против". Воздержались 89.

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Представляя свою команду в Европарламенте, фон дер Ляйен заявила: "Я прошу вашей поддержки для нового старта Европы".

Она отметила, что в состав новой комиссии войдут люди разных профессий, с разным опытом.

"Все вместе мы образуем команду, которая будет работать ради общего интереса Европы. Мы станем командой, которая будет работать с этим парламентом и с государствами-членами, чтобы противостоять вызовам, отметившим наше поколение", - заверила фон дер Ляйен.

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