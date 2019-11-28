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Визит Зурабишвили отложен на неопределенный срок: что произошло

Визит Зурабишвили отложен на неопределенный срок: что произошло
20:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Зурабишвили отложила визит в Киев по просьбе украинской стороны, сообщают в Тбилиси.

Визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Украину перенесен на 2020 год, сообщила в четверг администрация грузинского президента.

"В ноябре текущего года планировался визит президента Грузии в Киев, однако из-за текущих процессов в Украине, по просьбе украинской стороны, визит перенесен на 2020 год", - говорится в сообщении.

В администрации также прокомментировали сообщения СМИ о том, что президент Украины Владимир Зеленский, который 16-17 декабря планирует посетить с визитом Баку, изначально якобы планировал посетить Армению и Грузию, но из-за протестов в Тбилиси поездку решили сократить и ограничить лишь Азербайджаном.

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Как заявляют в администрации президента Грузии, визит Зеленского в Тбилиси не планировался.

Президенты Грузии и Украины договорились осуществить в ближайшее время взаимные визиты на высшем уровне в сентябре в ходе встречи в Варшаве, где они находились в рамках участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

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Украина, Грузия, Визит, Саломе Зурабишвили.
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