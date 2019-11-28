Послушать, но не участвовать: Украина "проигнорирует" встречу лидеров НАТО

Новости мира:Представитель от Украины все же будет, однако не сможет принимать участия в дискуссии.

Грузия будет представлена на конференции высокого уровня в Лондоне, организованной в рамках встречи лидеров стран-членов НАТО.

Об этом говорится в статье "Без Украины, но с Грузией: почему Киев решил игнорировать встречу лидеров НАТО".

Альянс понизил статус мероприятия в британской столице с "саммита" до уровня "встречи лидеров" и официально не приглашал государств-партнеров.

Но параллельно со встречей в Лондоне будет проходить еще одно событие высокого уровня, соорганизатором которого также является Североатлантический альянс, точнее, его подразделение публичной дипломатии.

Это - конференция NATO Engages, и она не содержит таких жестких ограничений в отношении государств-участниц. На этой конференции Грузия будет представлена на уровне министра иностранных дел.

В программе конференции подтверждено участие генсека НАТО, нескольких других руководящих должностных лиц Альянса и государств-членов. Украинские чиновники в Лондон не поедут, страну будут представлять посол Наталия Галибаренко и один из руководителей профильного департамента МИД. Впрочем, дипломаты смогут только наблюдать за дискуссией, но не участвовать в ней.

В украинском правительстве подчеркивают, что речь идет об экспертной дискуссии, хотя и организованной под патронатом Альянса, а не о политических переговорах.

Однако грузины уверены, что их министр сможет провести там ряд официальных встреч, ведь планируется совместное мероприятие с участием министров стран-членов НАТО и участников Engages.

Последний раз конференция NATO Engages проходила в Вашингтоне весной на полях министерской встречи НАТО. От Украины в конференции участвовала тогдашняя вице-премьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, хотя Украину на министерскую встречу официально не приглашали.