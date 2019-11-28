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В Европарламенте инициируют новую стратегию по Украине

В Европарламенте инициируют новую стратегию по Украине
09:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com / EU_Commission

Новости Украины:Литовске депутаты в Европарламенте предложили усиленное сотрудничество с Украиной, Грузией и Молдовой.

Евросоюз должен поддержать экономическую интеграцию стран, заключивших соглашения об ассоциации - Украину, Грузию и Молдову, - и разработать на этой основе качественную новую стратегию Восточного партнерства.

Такое мнение в Страсбурге во время слушаний относительно программы Восточного партнерства выразил глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макалистер.

"Мы должны сосредоточиться на стимулах для партнеров в продолжении развития демократии и независимого судопроизводства. Если мы хотим воспользоваться максимальной динамикой и энергией Восточного партнерства, мы должны разработать качественно иной подход. Одна из идей – "Стратегия Трио 2030", которая предусматривает целенаправленную работу с Украиной, Грузией и Молдовой", - рассказал Макалистер.

Он отметил, что ЕС оказывает активную поддержку странам Восточного партнерства и ожидает от партнеров серьезных усилий во внутренних преобразованиях.

"Восточное партнерство является частью долгосрочной стратегии, которая направлена на сдерживание действий России. Благодаря ему мы можем показать, что положительные изменения возможны. Мы будем работать с новой Еврокомиссией для достижения наших целей, которые мы должны определить к следующему саммиту Восточного партнерства", - добавил политик.

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Как сообщалось, в рамках развития концепции Восточного партнерства группа литовских депутатов в Европарламенте предложила инициативу под названием "Стратегия Трио 2030", предусматривающую усиленное сотрудничество со странами, которые имеют с ЕС соглашения об ассоциации, - Украиной, Грузией и Молдовой. 

Инициатива предусматривает предоставление этим странам перспективы членства в ЕС, которая будет четко обусловлена успехами в экономических реформах, социальных преобразованиях и в демократическом развитии.

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Украина, Молдова, Грузия, Европарламент, Страсбург.
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