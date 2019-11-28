Климатическое чрезвычайное положение: в ЕС приняли важную резолюцию

Новости мира:Европарламент объявил чрезвычайное климатическое положение.

Европарламент во время заседания в Страсбурге принял две резолюции, которые объявляют чрезвычайное положение в сфере сохранения климата и охраны окружающей природной среды и подтверждают намерение ЕС достичь "климатической нейтральности" до 2050 года.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Европарламента.

"Накануне Конференции ООН по климатическим изменениям в Мадриде 2-13 декабря (англ. - COP25), Европейский парламент в четверг принял резолюцию, которая объявляет климатическое и природоохранное чрезвычайное положение в Европе и по всему миру. Депутаты также поручили Европейской Комиссии обеспечить полное согласование всех соответствующих законодательных и бюджетных предложений задачами, связанными с усилиями по ограничению глобального потепления показателем ниже 1.5°C", - говорится в документе.

Отдельной резолюцией Европарламент призвал ЕС представить стратегию достижения климатической нейтральности как можно скорее, самое позднее - до 2050 года, для ее включения в Конвенцию ООН по климатическим изменениям. Депутаты также призвали нового президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен включить цель по сокращению выбросов двуокиси углерода на 55% до 2030 года с положениями так называемого Европейского Зеленого Соглашения.

Евродепутаты подчеркнули необходимость привести в соответствие с этими целями по сокращению вредных выбросов в атмосферу таких ключевых секторов европейской экономики, как морские и авиационные перевозки.

Европарламентарии подчеркнули, что страны ЕС должны, по крайней мере, удвоить собственные взносы в международный Зеленый климатический фонд (Green Climate Fund). На сегодняшний день страны-члены ЕС уже являются крупнейшими поставщиками бюджетных расходов на климатические цели, поэтому бюджет ЕС в полной мере должен соответствовать его международным обязательствам в этой сфере.

Депутаты также отметили, что взносы развитых стран не достигли коллективно согласованной цели в 100 миллиардов долларов США в год до 2020 года.

Еще одним важным положением документа является призыв ко всем странам ЕС немедленно исключить все прямые и косвенные субсидии в сфере использования обычных углеродных видов топлива до 2020 года.

Резолюция Европейского парламента, которая объявляет климатическую и природоохранную чрезвычайную ситуацию, была принята большинством голосов: 429 - "за", 225 - "против", 19 - "воздержались". Отдельная резолюция Конференции ООН по климатическим изменениям в Мадриде, которая поручает ЕС представить стратегию достижения климатической нейтральности до 2050 года, также принята большинством голосов - 430 - "за", 190 - "против", 34 - "воздержались".