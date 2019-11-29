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Маленький, да удаленький: лучший небольшой город планеты

Маленький, да удаленький: лучший небольшой город планеты
15:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Monocle определило лучший маленький город планеты.

Швейцарская Лозанна признана лучшим маленьким городом мира.

Рейтинг под названием Small Cities Index был впервые составлен изданием Monocle, сообщает Independent.

Корреспонденты, редакторы и аналитики оценили 25 городов с населением до 200 тысяч человек. При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как качество общественного транспорта, железнодорожное и воздушное сообщение, прогрессивность местного самоуправления и др.

"Швейцарский город занял первое место по целому ряду причин, включая его глобальные перспективы, разнообразный состав населения, благоприятные условия для большого бизнеса и окружающую природу", - говорится в сообщении.

Эффективная сеть общественного транспорта Лозанны, а также ключевые работодатели, включая Международный олимпийский комитет, сыграли основную роль в ее победе.

Топ-25 маленьких городов мира по версии Monocle выглядит так:

1. Лозанна, Швейцария.

2. Боулдер, США.

3. Берген, Норвегия.

4. Хобарт, Австралия.

5. Чигасаки, Япония.

6. Больцано, Италия.

7. Бордо, Франция.

8. Инсбрук, Австрия.

9. Порту, Португалия.

10. Аахен, Германия.

11. Рейкьявик, Исландия.

12. Саванна, США.

13. Потсдам, Германия.

14. Базель, Швейцария.

15. Чиангмай, Таиланд.

16. Виктория, Канада.

17. Сан-Себастьян, Испания.

18. Эйндховен, Нидерланды.

19. Бат, Великобритания.

20. Ольборг, Дания.

21. Висбаден, Германия.

22. Триест, Италия.

23. Харлем, Нидерланды.

24. Аннаполис, США.

25. Зальцбург, Австрия.

Moody's улучшило рейтинг Украины до "Caa1"

Напомним, ранее компания Henley & Partners представила очередной Индекс гражданств мира (Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index, QNI), который дает объективную оценку гражданств разных стран мира. Украина заняла в этом рейтинге 75-е место.

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Рейтинг, Швейцария, Лозанна, Город, Monocle.
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