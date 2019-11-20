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Украина поднялась в рейтинге ценных гражданств мира

Украина поднялась в рейтинге ценных гражданств мира
10:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:С 2016 года Украина прибавила 30 позиций в Индексе гражданств, что стало одним из наибольших скачков за его историю.

Украина заняла 75-е место в обновленном Индексе гражданств мира. Сегодня, 20 ноября 2019 года, компания Henley & Partners представила очередной Индекс гражданств мира (Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index, QNI), который дает объективную оценку гражданств разных стран мира.

Так, первое место несколько лет подряд занимает гражданство Франции. Страна набрала 83,5% из возможных 100%. С небольшим отставанием за ней следуют Германия и Нидерланды. Франция опередила их за счет более высокого показателя в возможностях для граждан жить и работать в других странах. В пятерку лидеров вошли Дания, Норвегия, Швеция и Исландия.

Великобритания за год поднялась на три позиции и сейчас находится на 8-м месте (80,3%). Но результаты договоренностей по Brexit могут существенно ухудшить позицию страны в рейтинге. США занимает 25-е место, уступая странам Евросоюза в возможности жить и работать в других странах без необходимости получения визы. Самые низкие показатели у Афганистана (15,4%) и Сомали (13,8%).

В целом, Восточный Тимор (92-е место) показал самый заметный рост в рейтинге с 2014 года, поднявшись на 26 позиций. Гражданство Катара претерпело значительное падение – 25 позиций вниз с 2014 года. Украина продолжает улучшать результаты в рейтинге – 75-е место и 38,2%. За год страна поднялась на пять строчек. С 2016 года Украина прибавила 30 позиций, что стало одним из самых заметных скачков за всю историю Индекса.

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Основная причина – получение безвизового доступа в страны Шенгенской зоны в 2017 году. Европейские страны, которые предоставляют иностранцам возможность получить гражданство через инвестиции, находятся на верхних строчках рейтинга. Австрия занимает 12-е место с показателем 79,7%. Мальта за год поднялась с 23-го на 16-е место (77,6%), Кипр – с 25-го на 21-е (75,3%). Черногория, которая недавно начала прием заявок на участие в новой инвестиционной программе, занимает 64-е место (40,9%).

Индекс гражданств мира анализирует массив статистических данных для предоставления объективной картины о возможностях и ограничениях каждого гражданства.

Индекс рассматривает как внутренние факторы (масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность), так и внешние (безвизовый доступ для временных поездок и возможность безвизового проживания и работы в других странах), влияющие на качественные показатели того или иного гражданства.

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Комбинация данных ООН, Всемирного банка, Международной ассоциации воздушного транспорта дали уникальный и понятный инструмент измерения качества гражданств, позволяющий ранжировать гражданства по шкале от 0% до 100%. Все гражданства разделены на пять категорий: наивысшая категория (показатель от 75 % и выше), высшая категории (от 50 % до 74,9 %); высокая категория (от 35% до 49,9 %), средняя категория (от 20 % до 34,9%) и низкая категория (ниже 20 %).

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Украина, Индекс гражданств, Индекс гражданств мира.
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