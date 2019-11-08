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Украина подписала безвизовый режим с Монголией

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Украина подписала безвизовый режим с Монголией
15:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Варшаве подписано соглашение о безвизовых отношениях между Украиной и Монголией.

В посольстве Украины в Варшаве в пятницу торжественно подписано соглашение между правительствами Украины и Монголии о взаимной отмене виз.

Соглашение от правительства Украины подписал посол Украины в Польше Андрей Дещица, а от правительства Монголии - посол Монголии в Польше и по совместительству в Украине Немех Батаа, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы подписали соглашение, позволяющее гражданам Украины путешествовать без виз в Монголию. Это соглашение предусматривает, что граждане Украины могут въезжать в Монголию без виз на 90 дней в течение 180-ти дней", - сообщил агентству Дещица.

По его словам, Монголия является очередной страной, которая открыта для украинских граждан для безвизовых поездок.

"Мы уже имеем 88 таких стран, а с упрощенным въездом в другие страны - это уже более 140 стран", - уточнил дипломат.

Дещица также подчеркнул, что подписанное соглашение важно еще и потому, что до сегодняшнего дня между Украиной и Монголией действовало соглашение 1979 года, которое было подписано в свое время между СССР и Монгольской Народной Республикой, а затем было подтверждено украинским правительством.

"Но с тех пор ситуация абсолютно изменилась, изменились также документы, то есть оно фактически устарело. Поэтому мы привели в соответствие с этим соглашением перечень документов, необходимых для путешествий граждан Украины и Монголии", - констатировал Дещица.

В свою очередь посол Монголии отметил в комментарии агентству, что это "особый день для Монголии и Украины".

По его словам, ежегодно около тысячи граждан Украины посещают Монголию с туристической целью и с целью бизнес-поездок. Он сообщил, что украинские туристы смогут увидеть в Монголии натуральную природу, кочевников, пустыню Гоби, равнины и Алтайские горы.

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Дипломат отметил, что Монголия заинтересована в сотрудничестве с Украиной в сфере сельского хозяйства и тяжелого машиностроения.

Батаа также сообщил, что в Украине сейчас проживают 160 граждан Монголии, из которых 110 - это студенты, магистранты, докторанты.

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Безвизовый режим, Монголия, Виза, Безвиз.
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