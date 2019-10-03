Северная Македония утвердила безвизовый режим с Украиной

Новости Украины:Одобренным законопроектом предусмотрено упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без необходимости в оформлении визы.

Правительство Северной Македонии одобрило проект закона о ратификации соглашения с Кабинетом министров Украины об условиях взаимных поездок граждан.

Об этом сообщает Sitel Television со ссылкой на пресс-службу правительства Македонии.

По данным правительственной пресс-службы, законопроектом предусмотрено упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без необходимости в оформлении визы при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение периода в 180 дней.

21 июля Украина и Северная Македония подписали соглашение о безвизовом режиме на постоянной основе.

Напомним, правительство Украины в новой Программе деятельности планирует «открыть мир для украинцев» путем установления безвизового режима еще с 14 странами. Эти задачи перед Министерством дел Украины были поставлены в рамках Программе деятельности Кабинета министров, опубликованной на ресурсе Верховной Рады.