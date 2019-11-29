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Немецкие депутаты заблокировали часть положений климатического пакета

Немецкие депутаты заблокировали часть положений климатического пакета
17:40 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Для устранения противоречий между бундесратом и бундестагом, ранее одобрившим пакет климатических мер, предложили создать специальную комиссию.

Немецкий Бундесрат 29 ноября заблокировал часть принятого Бундестагом пакета мер, направленных на защиту климата. Об этом сообщает DW.

В представительстве федеральных земель считают, что необходимо дополнительное согласование некоторых положений пакета, в частности касающихся налоговых изменений. В частности, речь идет о повышении льгот, которые индивидуально рассчитываются по сумме транспортных расходов во время поездок с работы и на работу, а также о снижении НДС на междугородние железнодорожные перевозки и объеме налоговой поддержки, предусмотренной для ремонта зданий для повышения их энергоэффективности.

В то же время в Бундесрате уверяют, что настроены на принятие этого закона и одобрили основной документ пакета - о сокращении выбросов CO2 в атмосферу. Поэтому законодатели предложили создать специальную согласительную комиссию для устранения противоречий между двумя парламентскими структурами.

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Напомним, 15 ноября Бундестаг принял значительную часть так называемого "климатического пакета" - предложенной правительством программы мероприятий для достижения к 2030 году целей в области защиты климата. Принятые меры, в первую очередь, будут касаться сфер энергетики, транспорта и строительства. Часть из них требовала одобрения парламентом - Бундестагом и Бундесрата.

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Германия, Бундесрат, Климат, Бундестаг, Климатический пакет.
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