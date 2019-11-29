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Юнкер уходит с поста главы Еврокомиссии

Юнкер уходит с поста главы Еврокомиссии
18:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Жан-Клод Юнкер на прощание заявил, что "глубоко озабочен", наметившимися в ЕС проблемами с верховенством права.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер по завершении своего пятилетнего мандата уходит "в никуда" и не займет новую должность во властных структурах ни в ЕС, ни в Люксембурге, в котором он с 1995 по 2013 годы являлся главой правительства.

В пятницу человек, которого его преемница - бывший министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен - назвала "великим европейцем", попрощался с аккредитованными при ЕС журналистами.

С присущими ему чувством юмора и иронией сам себя Юнкер назвал "одним из двух выживших ветеранов Маастрихта, наряду с евро": он был среди лидеров ЕС, которые в 1992 году на саммите в Маастрихте дали "зеленый свет" введению общеевропейской валюты

Он заявил, что покидает пост главы исполнительной коллегии ЕС "с чувствами удовлетворения, сожаления и счастья", потому что это "нелегкая работа, самая трудная должность в мире". При этом Юнкер насчитал в своей биографии 30 лет служения Европейскому союзу на разных постах.

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Юнкер не стал на прощание благодарить журналистов, потому что, по его мнению, политик или чиновник должен просто "терпеть всегда рядом" их необходимое присутствие. Тем не менее, Юнкер напомнил о 18 своих пресс-конференций только в этом зале за последние пять лет, а также почти 150 интервью разным изданиям и сотни совместных встреч с прессой по случаям визитов иностранных лидеров и саммитов ЕС.

Он также заявил, что "глубоко озабочен" наметившимися в ЕС проблемами с верховенством права. Отвечая на вопрос, чья модель из представителей христианско-демократического движения ему ближе - уходящего главы Евросовета Дональда Туска (либеральная) или премьер-министра Венгрии Виктора Орбана (авторитарная, националистическая), Юнкер сказал односложно: "Туска".

Кроме этого, Юнкер выразил сожаление, что при назначении его преемника не удалось реализовать принцип "шпитценкандидата" (главного кандидата, главы самой многочисленной фракции Европарламента). Сам Юнкер был первым, кто стал председателем Еврокомиссии по этому принципу. Покидающий пост глава Еврокомисси назвал это начинание "маленьким прорывом демократии", который не удалось повторить "по мутным причинам".

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ЕС, Еврокомиссия, Европейский союз, Жан-Клод Юнкер.
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