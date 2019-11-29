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Эрдоган посоветовал Макрону "проверить голову"

Эрдоган посоветовал Макрону "проверить голову"
21:35 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Реджеп Тайип Эрдоган ответил Эммануэлю Макрону на слова о "смерти мозга НАТО".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону "проверить голову".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Как известно, в начале ноября Макрон заявил, что Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по НАТО. Кроме того, по его словам, Европа должна начать думать о себе как о "геополитической силу", поскольку Североатлантический альянс сейчас переживает "смерть мозга".

"Обращаюсь к президенту Франции и скажу то же самое на саммите НАТО. Макрон должен проверить свою голову, прежде чем объявлять о "смерти мозга" НАТО. Потому что эти утверждения подходят только для тех, кто перенес смерть мозга. Вы даже не платите деньги, которые нужно заплатить НАТО ", - сказал Эрдоган.

"Смерть мозга НАТО": Премьер Польши ответил на высказывания Макрона

В администрации французского президента отреагировали на высказывание Эрдогана следующим образом: "Давайте проясним: это не заявление, это оскорбление". Кроме того, в Министерство иностранных дел Франции вызвали посла Турции.

Ранее Макрон заявил, что Турция не может ожидать солидарности от союзников по НАТО из-за ее операции в Сирии против отрядов YPG. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отверг его критику, заявив, что французский лидер "спонсирует терроризм".

Президент Турции 29 ноября назвал незаконным присутствие французских военных в Сирии.

"Франция не имеет права размещать военных в Сирии. Французских военных не приглашал в Сирию и режим Башара Асада", - сказал Эрдоган.

По его словам, Франция также не вправе принимать решение о членстве Турции в НАТО. "Кто дал Парижу право обсуждать эту тему?" - сказал турецкий лидер.

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Сирия, Турция, Франция, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган.
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