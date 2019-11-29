Десятки тысяч людей вышли на климатический протест в Германии (Фото, Видео)

Новости мира:Германия массово поддержала общую акцию климатического движения Fridays for Future.

По оценке полиции, в Берлине на протест против бездействия правительств в защиту климата вышли более 10 тысяч человек. По традиции, они собрались у Бранденбургских ворот в полдень, после чего отправились колоннами по центру. Организаторы заявляют о 50 тысячах участников.

О таком же количестве участников демонстрации сообщают из Гамбурга. Шесть недель назад там вышли на улицы 100 тыс. активистов.

Между тем немецкий Бундесрат, представительство федеральных земель, 29 ноября обсуждает климатический пакет правительства, одобренный ранее Бундестагом.

"Несмотря на факты и четкие и тревожные прогнозы подавляющего большинства ученых, несмотря на массовое социальное сопротивление, сложившееся в последние месяцы, федеральное правительство все-таки приняло так называемый климатический пакет, который не заслуживает того, чтобы так называться", - говорится в обращении движения Parents for Future (Родители за будущее). В документе говорится о том, что Глобальное движение за климатическую справедливость сегодня требует еще большей сплоченности, потому что только вместе можно заставить политических и экономических лидеров прекратить путь неограниченного экономического роста и эксплуатации человека и природы.

За три дня до начала в Мадриде Международной конференции по вопросам климата акции проходят в более 2400 городах 157 стран.