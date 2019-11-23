"Зависимая Германия": СМИ раскритиковали внешнюю политику Меркель

Новости мира:Германские СМИ считают, что нынешняя Германия зависит от Турции и России.

Внешняя политика действующего канцлера Германии привела к зависимости страны: в энергетической сфере - от России, в миграционной - от Турции.

Об этом написал главный редактор влиятельной немецкой газеты Bild Юлиан Райхельт в статье, посвященной 14 годам деятельности Ангелы Меркель на посту канцлера.

"В энергетической политике канцлер Меркель сделала Германию зависимой от России, в миграционной политике – от Турции. И с помощью цифровой инфраструктуры хочет поставить Германию в зависимость от Китая", - говорится в публикации.

По словам Райхельта, Меркель сделала Германию "гарантом хороших советов", нивелировав при этом ценности и разжигая кризисы.

"Почти всю российскую политику она отдала на откуп СДПГ, которая иногда романтично, иногда наивно, иногда коррумпировано - под влиянием Герхарда Шредера - делала политическим принципом "понимание Путина", - пишет автор.

Он считает, что заигрывание Берлина с Москвой сделало возможным совершение преступлений в Сирии и не в последнюю очередь вызвало кризис беженцев, который больно ударил по Германии.

"Самая влиятельная женщина в мире" (по версии Time) позиционируется как покровительница мира, благоразумия и диалога. То и дело она выставляет себя как мастера компромисса, как высшего дипломата сложного мира, полного мужских супер-эго. Но на самом деле ее внешнеполитический баланс довольно разрушителен", - убежден главный редактор Bild.

Тем временем Ангела Меркель, выступая в пятницу в Лейпциге на съезде своей партии, Христианско-демократического союза, заявила: Германия должна послать сигнал, что она готова в рамках ЕС, выступающего за многосторонность подходов, сделать свой вклад в решение проблем. По ее словам, стране придется находить баланс между ценностями и интересами. В этом контексте канцлер, в частности отметила, что "когда мы хотим добрососедских отношений с Россией, это в наших интересах".

Меркель, которую Бундестаг избрал на пост канцлера 22 ноября 2005 года, также призналась, что никогда не думала так долго возглавлять правительство.