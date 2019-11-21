Меркель посетит Аушвиц впервые за 14 лет своего прибывания на посту канцлера

Новости мира:Ангела Меркель приняла приглашение посетить 10-ю годовщину основания фонда "Аушвиц-Биркенау" 6 декабря.

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует посетить бывший нацистский лагерь смерти Аушвиц впервые за 14 лет своего пребывания на этом посту.

Об этом сообщает AP.

Офис Меркель подтвердил, что визит запланирован, но отказался уточнить дату, поскольку ее объявляют, как правило, только за неделю до события.

В прошлом месяце Всемирный еврейский конгресс наградил Меркель премией Теодора Герцля за ее усилия по развитию еврейской жизни в Германии и поддержку государства Израиль.

Нацистская Германия уничтожила более 1 миллиона человек в Аушвиц-Биркенау в оккупированной Польше во время Второй мировой войны, большинство из них евреи, перевезенные туда со всей Европы.

Как сообщалось ранее, пятый Президент Украины Петр Порошенко встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель накануне Нормандского саммита в Париже.