Накануне Нормандского саммита Порошенко встретился с Меркель

Пятый Президент Украины Петр Порошенко встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель накануне Нормандского саммита в Париже.
Об этом экс-президент сообщил на своей странице в Facebook.
"Важный разговор с Ангелой Меркель накануне Нормандского саммита в Париже. В очередной раз подчеркнул, что санкции против России как страны агрессора должны быть продолжены до восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнул Порошенко.
Как сообщалось, саммит с участием лидеров Украины, Франции, Германии и России (так называемой нормандской четверки) запланирован на 9 декабря в Париже.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен на этой встрече поднять вопросы о конкретных сроках деоккупации Донбасса, возвращении заложников, разрешении ситуации с безопасностью и местных выборах.
Напомним, ранее Петр Порошенко принимал участие в Конгрессе "Европейской народной партии", который проходил в Хорватии.