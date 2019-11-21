Накануне Нормандского саммита Порошенко встретился с Меркель

Новости Украины:Экс-президент Украины, лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Пятый Президент Украины Петр Порошенко встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель накануне Нормандского саммита в Париже.

Об этом экс-президент сообщил на своей странице в Facebook.

"Важный разговор с Ангелой Меркель накануне Нормандского саммита в Париже. В очередной раз подчеркнул, что санкции против России как страны агрессора должны быть продолжены до восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, саммит с участием лидеров Украины, Франции, Германии и России (так называемой нормандской четверки) запланирован на 9 декабря в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен на этой встрече поднять вопросы о конкретных сроках деоккупации Донбасса, возвращении заложников, разрешении ситуации с безопасностью и местных выборах.

Напомним, ранее Петр Порошенко принимал участие в Конгрессе "Европейской народной партии", который проходил в Хорватии.