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Порошенко в Хорватии встретился с Туском

Порошенко в Хорватии встретился с Туском
15:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Европейская солидарность

Новости Украины:Порошенко и Туск заявляют, что санкции ЕС против РФ должны сохраняться до полного выполнения Москвой минских договоренностей.

Пятый президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Хорватии в рамках участия в конгрессе Европейской народной партии (ЕНП) с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и обсудил с ним ситуацию на Донбассе, санкционную политику Евросоюза в отношении России и внутреннюю ситуацию в Украине.

"Стороны отметили, что санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения РФ Минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", - сообщает в среду пресс-служба "Евросолидарности".

Стороны обсудили последнее развитие событий на Донбассе и отметили необходимость удвоения усилий по обеспечению выполнения Российской Федерацией требований безопасности Минских договоренностей.

"Отмечено, что подавляющее большинство последних шагов в мирном урегулировании было осуществлено украинской стороной без соответствующих шагов России как государства-агрессора, что не может считаться достаточным прогрессом", - говорится в информации.

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В пресс-службе политсилы отметили, что важное внимание в ходе встречи было уделено развитию внутренней ситуации в Украине.

"Выражена глубокая обеспокоенность в связи с признаками возобновления политически мотивированных преследований в Украине и увеличения давления на свободу слова и СМИ", - говорится в сообщении.

Порошенко выразил благодарность Туску за его твердую многолетнюю и самоотверженную поддержку Украины на пути европейской интеграции.

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"Выражена надежда, что новое руководство Европейского Союза так же решительно и настойчиво будет поддерживать Украину во время своей каденции", - говорится в сообщении.

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Россия, Санкции, Хорватия, Донбасс, Петр Порошенко, Дональд Туск.
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