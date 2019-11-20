В ГБР обнародовали список дел, в которых фигурирует Порошенко

Новости Украины:В ГБР говорят, что Порошенко не идет на сотрудничество и часто не является на допросы.

Государственное бюро расследований обнародовало перечень из 13 производств, в которых фигурирует экс-президент и действующий народный депутат Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что во время досудебного расследования допрошены 562 свидетелей, направлен 431 запрос, получено 205 временных доступов к вещам и документам.

Также по этим делам назначено 35 экспертиз, в том числе 27 экспертиз по уголовному производству по факту пересечения украинскими кораблями Керченского пролива.

Кроме того, наложен арест на акции и имущественный комплекс ЗАО "Кузница на Рыбацком", а также на счета Владимира Макеенко в сумме 31 млн евро. Направлено 20 запросов о международной помощи, из них 14 - в рамках уголовного производства о незаконной переправке через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов. Запросы о правовой помощи в Российскую Федерацию не направлялись ни по одному из производств.

В ГБР заметили, что Порошенко трижды являлся на допросы в этих производствах, 20 раз - не явился.

"Во время допросов он не способствовал следователям в установлении истины по делу. Например, на вопрос следователя об обстоятельствах заключения соглашения о купле-продаже акций завода "Кузница на Рыбацком" на сумму около 300 млн долларов, пятый президент Украины сообщил, что ему об этом ничего не известно", - говорится в сообщении.

Также Порошенко не явился на проведение психофизиологического исследования с помощью полиграфа в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЗАО "Завод "Кузница на Рыбацком".

В Генеральную прокуратуру направлен проект сообщения о подозрении пятом президенту Украины в производстве по факту неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019 года.

ГБР приводит перечень уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко:

Переход украинских кораблей через Керченский пролив, повлекший эскалацию конфликта с Российской Федерацией, введение военного положения на территории Украины с целью возможной узурпации власти.

Захват государственной власти и подделка при этом официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной Раде.

Предполагаемая потеря материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну (ситуативная комната).

Незаконная переправка через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов (Мальдивы).

Незаконное задержание Михеила Саакашвили и незаконное перемещение его за пределы территории Украины в Польшу.

Организация и незаконная переправка Николая Чауса через государственную границу Украины в Молдову.

Отмена решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области о зачислении земельного участка в пределах территории Ленинского сельского совета к землям запаса государственной собственности.

Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЗАО "Завод "Кузница на Рыбацком".

Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время оформления документов купли-продажи ООО "Телеканал "Прямой".

Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест".

Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019 года: проведение конкурса в короткие сроки и принятие возможно незаконных решений об изменении порядка его проведения.

Злоупотребление служебным положением и вмешательство в деятельность судей судов Украины путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из госбюджета на выплату им зарплаты.

Вмешательство в деятельность судей Окружного административного суда г. Киев со стороны главы государства, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приват Банка".