Снятие неприкосновенности с Порошенко: в "Слуге народа" озвучили позицию фракции

Новости Украины:"Слуга народа" поддержит снятие неприкосновенности с Порошенко, если вопрос будет включен в повестку дня.

Фракция "Слуга народа" поддержит снятие неприкосновенности с нардепа от "Европейской солидарности" и экс-президента Украины Петра Порошенко в случае, если такой вопрос будет включен в повестку дня заседания ВРУ.

Позицию фракции высказал в интервью НВ ее первый заместитель председателя Александр Корниенко.

"Все мотивированы (голосовать - ред.) за снятие неприкосновенности (Петра Порошенко - ред.)", - заявил Корниенко.

Он также добавил, что, по его мнению, это "честная позиция" и напомнил, что с 1 января следующего года подобные голосования будут не нужны.

По информации Корниенко, возможное голосование по решению о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности экс-президента будет выносится отдельным вопросом.

Корниенко подчеркнул, что нардепы сами определяться с решением в соответствии с политическими соображениями и качеством предъявленного подозрения. Так он напомнил аналогичное голосование по отношению к нардепу от группы "За будущее" Ярославу Дубневичу, когда группа депутатов "Слуги народа" решила не поддержать голосования по снятии неприкосновенности и аресту.

"Было много нареканий на качество представления со стороны Генпрокуратуры", - напомнил Корниенко.

Зампредседатель фракции уточнил, что проект подозрения находится в ГПУ и информации о том, когда этот проект будет передан в Раду, у него нет.

Как известно, следователи центрального аппарата Госбюро расследований (ГБР) направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

Рябошапка говорит, что ГПУ уже изучает проект сообщения о подозрении Порошенко. При этом он допустил, что в проект подозрения Порошенко будут внесены изменения.

В пресс-службе Порошенко называют "российским заказом" проект подозрения.

Сам Порошенко был вынужден прервать свой визит в Турцию.