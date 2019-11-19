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Снятие неприкосновенности с Порошенко: в "Слуге народа" озвучили позицию фракции

Снятие неприкосновенности с Порошенко: в "Слуге народа" озвучили позицию фракции
14:52 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:"Слуга народа" поддержит снятие неприкосновенности с Порошенко, если вопрос будет включен в повестку дня.

Фракция "Слуга народа" поддержит снятие неприкосновенности с нардепа от "Европейской солидарности" и экс-президента Украины Петра Порошенко в случае, если такой вопрос будет включен в повестку дня заседания ВРУ. 

Позицию фракции высказал в интервью НВ ее первый заместитель председателя Александр Корниенко.  

"Все мотивированы (голосовать - ред.) за снятие неприкосновенности (Петра Порошенко - ред.)", - заявил Корниенко.

Он также добавил, что, по его мнению, это "честная позиция" и напомнил, что с 1 января следующего года подобные голосования будут не нужны. 

По информации Корниенко, возможное голосование по решению о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности экс-президента будет выносится отдельным вопросом. 

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Корниенко подчеркнул, что нардепы сами определяться с решением в соответствии с политическими соображениями и качеством предъявленного подозрения. Так он напомнил аналогичное голосование по отношению к нардепу от группы "За будущее" Ярославу Дубневичу, когда группа депутатов "Слуги народа" решила не поддержать голосования по снятии неприкосновенности и аресту. 

 "Было много нареканий на качество представления со стороны Генпрокуратуры", - напомнил Корниенко.

Зампредседатель фракции уточнил, что проект подозрения находится в ГПУ и информации о том, когда этот проект будет передан в Раду, у него нет. 

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Как известно, следователи центрального аппарата Госбюро расследований (ГБР) направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

Рябошапка говорит, что ГПУ уже изучает проект сообщения о подозрении Порошенко. При этом он допустил, что в проект подозрения Порошенко будут внесены изменения.

В пресс-службе Порошенко называют "российским заказом" проект подозрения.

Сам Порошенко был вынужден прервать свой визит в Турцию

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ГПУ, Петр Порошенко, Слуга народа, Александр Корниенко.
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