ГБР направило в Генпрокуратуру проект подозрения Порошенко

Новости Украины:ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении Порошенко и проект представления в Раду о даче согласия на его привлечение к ответственности.

Следователи центрального аппарата Госбюро расследований (ГБР) направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении пятом президенту Украины Петру Порошенко в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

"В документе идет речь о подозрении пятого президента Украины в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти – ред.) и ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением – ред.) Уголовного кодекса Украины", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

Кроме этого, говорится в информации, следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины, который является действующим народным депутатом.

Напомним, что в мае 2019 года Порошенко назначил членами Высшего совета правосудия Михаила Исакова и Андрея Василенко. Меньше чем через месяц его преемник Владимир Зеленский отменил это назначение и перезапустил отбор членов ВСП.

Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 выбирают судьи, еще 10 - Президент Украины, Верховная Рада, съезд адвокатов, конференция прокуроров, представители юридических вузов (все - по два члена). Глава Верховного Суда входит в состав ВСП по должности.