Зеленский утвердил состав комиссии по добору кандидатов в Высший совет правосудия

Новости Украины:Владимир Зеленский утвердил положение о проведении открытого конкурса по добору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия

Соответствующий указ №785/2019 обнародован на сайте Президента. В частности, Зеленский постановил:

"1. Утвердить Положение о проведении открытого конкурса по добору кандидатов для осуществления Президентом Украины назначения членов Высшего совета правосудия.

2. Образовать комиссию по проведению открытого конкурса по добору кандидатов для осуществления Президентом Украины назначения членов Высшего совета правосудия и утвердить ее персональный состав.

3. Комиссии обеспечить проведение открытого конкурса по добору кандидатов для осуществления Президентом Украины назначения члена Высшего совета правосудия.

4. Признать утратившим силу Указ Президента Украины от 10 июня 2019 № 357 "О проведении открытого конкурса по добору кандидатов для осуществления Президентом Украины назначения членов Высшего совета правосудия".

В персональный состав комиссии Зеленский включил:

Юлию Гончарову - доцента кафедры международного частного, коммерческого и гражданского права, заместителя декана факультета международной торговли и права Киевского национального торгово-экономического университета, кандидата юридических наук (с согласия);

Олега Марцеляка - заведующего кафедрой конституционного права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктора юридических наук, профессора (с согласия);

Антона Монаенко - главного научного сотрудника отдела мониторинга законодательства Института законодательства Верховной Рады Украины, доктора юридических наук, профессора (с согласия);

Анатолия Шевченко - заведующего кафедрой теории, истории государства и права и конституционного права Учебно-научного института права Университета государственной фискальной службы Украины, доктора юридических наук, профессора (с согласия);

Александра Яковлева - доцента кафедры трудового права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидата юридических наук (с согласия). Указ вступает в силу со дня его опубликования.