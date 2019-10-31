Загороднюк: Мы хотели бы быть неотъемлемым членом группы НАТО в Черном море

Новости Украины:Министр обороны Украины Андрей Загороднюк проинформировал иностранную делегацию о текущей ситуации на Востоке Украины и о мерах

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сегодня, 30 октября, в Одессе провел встречу с делегацией Североатлантического совета во главе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины. .

"Для нас важно поддерживать высокий уровень сотрудничества и обмениваться информацией с НАТО ради безопасности как в нашей стране, так и в целом в регионе", - цитирует Загороднюка пресс-служба Кабмина.

Министр также проинформировал иностранную делегацию о текущей ситуации на Востоке Украины и о мерах, предпринимаемых руководством государства с целью обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины.

"До оккупации Крыма Россией Черноморский регион был зоной стабильности. Однако сейчас мы наблюдаем значительное нарушение международного морского права в Черном море и значительную его милитаризацию. Все это вызывает ряд проблем коммерческому судоходству и доступа к определенным зонам. Мы будем привлекать внимание международного сообщества к таким случаям", - сказал он.

Загороднюк отметил, что действия России в Черном море являются проблемой не только Украины и стран Черноморского региона, но и носят международный характер. Он подчеркнул, что Украина хотела бы быть неотъемлемым членом группы НАТО в Черном море.