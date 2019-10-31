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Правоохранители расследуют массовое отравление студентов в Мариуполе

Правоохранители расследуют массовое отравление студентов в Мариуполе
00:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Принимаются все необходимые меры для установления причин массового отравления детей и привлечения виновных лиц к ответственности.

В г.Мариуполь Донецкой области 16 приехавших из столицы студентов Украинской академии лидерства отравились после посещения молодежного форума, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"По предварительным данным следствия, 29 октября 2019 года, около 8:00, 300 молодых людей в возрасте от 17 до 27 лет прибыли в г.Мариуполь из г.Киев для участия в молодежном форуме «"Каждое завтра начинается уже сегодня" и в течение дня трижды принимали пищу, приготовленную для них на заказ организаторами мероприятия одним из местных коммунальных предприятий", - сказано в сообщении.

Отмечается, что вечером, по возвращению в пансионат "Урзуф", молодежь стала жаловаться на ухудшение самочувствия, тошноту, головокружение, диарея и боль в животе.

"После осмотра врачами в пансионате 16 студентов срочно доставили в городскую больницу №4 г.Мариуполя, где им оказана первая медицинская помощь и сейчас все пострадавшие из больницы выписаны", - отметили в прокуратуре.

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По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

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Отравление, Мариуполь, Правоохранители, Массовое отравление студентов.
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