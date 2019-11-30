Скачать
Суббота, 30.11.2019
Зеленский назначил глав РГА в трех областях
Зеленский назначил глав РГА в трех областях
В ЕС стремятся полностью запретить химоружие
В ЕС стремятся полностью запретить химоружие
Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира
Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира
Главный дизайнер Apple покидает компанию
Главный дизайнер Apple покидает компанию

В Молдове хотят отставки министра обороны

В Молдове хотят отставки министра обороны
04:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Оппозиция: Министр обороны Молдовы Виктор Гайчук, восхвалявший боевиков ОРДЛО, должен уйти в отставку.

Оппозиция Молдовы требует отставки министра обороны Виктора Гайчука за то, что тот в публичном выступлении поставил в пример «боевой дух» пророссийских боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает портал Молдавские ведомости.

«Блок ACUM требует отставки министра обороны Виктора Гайчука. Проект резолюции по этому поводу от имени фракции блока ACUM внес в парламент вице-спикер Михай Попшой», - говорится в сообщении.

Как отметил Попшой, через несколько дней после утверждения нового правительства «появилась запись, на которой министр в пример армии Молдовы ставит бойцовский дух сепаратистских и неконституционных сил Донбасса».

Такими высказываниями, по мнению депутата, министр Гайчук поддерживает борьбу сепаратистов и наемников Донбасса против легитимного и конституционного правительства Украины и «симпатизирует агрессии против суверенного государства».

Новое правительство Молдовы приступило к работе

Попшой передал проект резолюции об отставке министра обороны председателю парламента. В течение 14 дней должно быть принято решение, когда документ вынесут на обсуждение. По закону, для проекта резолюции о вотуме недоверия одному из министров необходимы подписи 15 депутатов, а для отставки - 51 голос (в парламенте Молдовы 101 депутат).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Молдова, ОРДЛО, Виктор Гайчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эрдоган посоветовал Макрону "проверить голову"
02 Зеленский высказался касательно дел Майдана
03 Зеркаль объяснила, почему не ждет быстрого мира с Россией
04 Маникюр 2019-2020: новинки и идеи новогоднего дизайна ногтей (Фото)
05 Ее там быть не должно: в Млечном Пути обнаружили парадоксальную черную дыру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
За 2019 год в ДТП погибли более 2700 украинцев
За 2019 год в ДТП погибли более 2700 украинцев
В Молдове хотят отставки министра обороны
В Молдове хотят отставки министра обороны
Теракт в Лондоне: стало известно число пострадавших
Теракт в Лондоне: стало известно число пострадавших
Рецепт дня: вкуснейшее куриное филе с ананасами
Рецепт дня: вкуснейшее куриное филе с ананасами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь