В Молдове хотят отставки министра обороны

Новости мира:Оппозиция: Министр обороны Молдовы Виктор Гайчук, восхвалявший боевиков ОРДЛО, должен уйти в отставку.

Оппозиция Молдовы требует отставки министра обороны Виктора Гайчука за то, что тот в публичном выступлении поставил в пример «боевой дух» пророссийских боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает портал Молдавские ведомости.

«Блок ACUM требует отставки министра обороны Виктора Гайчука. Проект резолюции по этому поводу от имени фракции блока ACUM внес в парламент вице-спикер Михай Попшой», - говорится в сообщении.

Как отметил Попшой, через несколько дней после утверждения нового правительства «появилась запись, на которой министр в пример армии Молдовы ставит бойцовский дух сепаратистских и неконституционных сил Донбасса».

Такими высказываниями, по мнению депутата, министр Гайчук поддерживает борьбу сепаратистов и наемников Донбасса против легитимного и конституционного правительства Украины и «симпатизирует агрессии против суверенного государства».

Попшой передал проект резолюции об отставке министра обороны председателю парламента. В течение 14 дней должно быть принято решение, когда документ вынесут на обсуждение. По закону, для проекта резолюции о вотуме недоверия одному из министров необходимы подписи 15 депутатов, а для отставки - 51 голос (в парламенте Молдовы 101 депутат).