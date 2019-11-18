Новое правительство Молдовы приступило к работе

Новости мира:Социалисты и демократы поддержали новое правительство Молдовы.

В Молдове начало работу новое правительство во главе с Ионом Кику.

Парламент Молдовы 12 ноября отправил в отставку правительство Майи Санду.

Президент страны Игорь Додон объявил, что выдвигает кандидатом в премьеры экс-министра финансов и своего советника Кику, который должен будет создать "миноритарное правительство технократов".

Кику, представляя правительственную программу, сообщил, что кабмин будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на вторую половину осени 2020 года.

Правительство Кику было утверждено парламентом в ходе голосования, в ходе которого в поддержку нового Кабмина выступило 62 депутата от социалистов и демократов.