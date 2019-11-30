Столтенберг: Оборонные расходы союзников США по НАТО возрастут

Новости мира:Генсек НАТО сообщил, что оборонные расходы союзников США по НАТО растут.

Оборонные расходы европейских союзников США по НАТО, а также Канады увеличатся на 130 млрд долларов (117 млрд евро) до 2020 года.

Как сообщил в пятницу, 29 ноября, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, это повышение планомерно осуществляется на протяжении пятилетнего периода - с 2016 года, пишет DW.

Соответствующее заявление он сделал в преддверии саммита глав государств и правительств стран НАТО, который пройдет 3-4 декабря в Лондоне. В ходе него участники отметят 70-ю годовщину основания альянса. По заверению Столтенберга, только за 2019 год рост расходов составил 4,6 процента. Он добавил, что до конца 2024 года этот показатель достигнет 400 млрд долларов (363 млрд евро).

По утверждению генсека, повышение финансирования предпринимается не для того, чтобы "удовлетворить" запросы президента США Дональда Трампа. В 2018 году тот призвал каждую из стран НАТО поднять оборонные траты.

При этом 2 процента ВВП он назвал "абсолютным минимумом", а рост до 4 процентов - желательным результатом. Инвестиции со стороны Европы и Канады необходимы, "потому что мы сталкиваемся с новыми вызовами, в рамках нашего периметра безопасности появились новые угрозы", считает Трамп.