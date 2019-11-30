Новости мира:В результате отмены сборов за роуминг между разными странами ЕС в 2017 году цены на мобильные услуги снизились по всему Евросоюзу.

Благодаря бесплатному роумингу обмен мобильными данными в ЕС вырос в 12 раз. Об этом свидетельствуют результаты исследования, обнародованного Еврокомиссией.

"Обзор еще раз продемонстрировал, насколько успешным было решение об отмене платы за внутренний роуминг. Европейцы широко воспользовались возможностью свободно использовать свои мобильные устройства во время путешествия... Вопреки опасениям относительно роста внутренних расценок вследствие отмены сборов за роуминг, цены на мобильные услуги в целом снизились по всему ЕС", - заметила по этому поводу Еврокомиссар по вопросам цифровой экономики и общества Мария Габриэль.

Как отмечается в исследовании, пик использования данных роуминга в Евросоюзе пришелся на сезон отпусков летом 2018 года, в 12 раз превысив показатели прошлых лет для этого периода. А количество международных телефонных звонков в пределах ЕС в это время возросло более чем втрое.

Как сообщалось, с 15 июня 2017 года в ЕС была отменена плата за роуминг. Жители Евросоюза могут пользоваться своими мобильными устройствами (делать звонки, пересылать СМС и другие данные) во время путешествий по тем же расценкам, что и по месту постоянного проживания. Это стало одним из достижений - и очевидным преимуществом - Единого цифрового рынка ЕС.