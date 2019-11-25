Скоростной интернет в Украине: что изменится в 2020 году

Новости Украины:В Министерстве цифровой трансформации назвали уровень покрытия Украины интернетом.

Уже в 2022 году на большинстве территории Украины должен быть доступ как к скоростному, так и к мобильному интернету. Нынешние же показатели покрытия также довольно неплохи.

Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в комментарии "Радио Свобода", в планах его ведомства – за 5 лет покрыть всю Украину интернетом: как мобильным, так и скоростным.

Пока же Украина где-то на 70% покрыта скоростным интернетом. Также примерно от 60% до 70% населения имеют доступ к интернету. По словам Федорова, сегодня Кабмин и министерство цифровой трансформации проводят соответствующие исследования.

"Регулятор нам дает данные, что на 62% покрыта страна. Но это не о мобильном, а о скоростном интернете. Но мы уже видим, когда начали погружаться и искать дополнительные источники исследований, уже где-то к 70% мы доходим... Наша цель – на 90-100%",– подчеркнул министр.

Федоров добавил, что в 2022 году будет заметно каждому человеку, как все изменилось. Правда, первые результаты можно будет увидеть уже через 6 месяцев – изменения произойдут по мобильному интернету.

Федоров также анонсировал, что уже в декабря 2019 году украинцы смогут пользоваться электронными удостоверениями водителя.

Федоров добавил, что электронный паспорт планируют запустить в начале 2020 года.

"Будет возможность получить какие-то услуги уже по паспорту, который есть уже у тебя в смартфоне", – пояснил министр.

Кроме того, правительство подготовит законопроект, отменит обязательность трудовых книжек. Их переведут в электронный вид.

Также, Министерство внутренних дел и Миграционная служба ввели новые стандарты фотографирования на документы. Изменения приняли для того, чтобы учесть интересы и религиозные традиции представителей всех вероисповеданий.

Как сообщалось, украинцы впервые испытали скоростной интернет 5G во время фестиваля гейм-культуры WeGame 5.0, который состоялся 20-21 апреля 2019 году в Киеве.

В конце октября 2019 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, разрешила тестирование 5G в шести украинских городах. С 1 декабря 2019 года по 31 мая 2020 года тестировать 5G-связь будет оператор lifecell и дочернее предприятие компании Ericsson в городах Киев, Днепр, Харьков, Львов, Одесса, Черкассы.

В настоящее время на рассмотрении в Верховной Раде находится ряд законопроектов в сфере электронных коммуникаций.