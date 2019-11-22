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Пятница, 22.11.2019
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Фотографироваться на паспорт в Украине можно будет в головном уборе

Фотографироваться на паспорт в Украине можно будет в головном уборе
15:38 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:МВД изменило требования к фотографиям в паспортах с учетом религиозных убеждений.

Министерство внутренних дел ввело новые стандарты фотографирования на документы, которые удостоверяют личность, подтверждают гражданство Украины или специальный статус лица для представителей различных вероисповеданий. Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, новые стандарты фотографирования учитывают интересы и религиозные традиции представителей разных вероисповеданий.

"Теперь фотографирование на документы (паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, вида на временное или постоянное проживание) в головном уборе допускается, если человек носит головной убор в повседневной жизни по религиозным убеждениям", - говорится в сообщении.

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Кроме того, стало возможным фотографирование в головных уборах, искусственных предметах и материалах на основании медицинских показаний, которые подтверждены медицинским заключением соответствующего учреждения здравоохранения. Вместе с тем, головные уборы не должны изменять формы отдельных частей лица (лоб, скулы, щеки, подбородок, глаза), закрывать лицо и подбородок, проходить по контуру линии роста волос, закрывать уши и шею.

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Новые Требования к оцифрованному образу лица человека, фотокарточек, которые подаются для оформления или обмена документов, которые удостоверяют личность, подтверждают гражданство Украины или специальный статус лица, и фотографического изображения на них, утверждены приказом Министерства внутренних дел от 18.10.2019 № 875.

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МВД, Мусульмане, Паспорт, Паспортный стол.
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