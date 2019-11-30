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Лавина в Альпах накрыла группу лыжников: есть погибшие

Лавина в Альпах накрыла группу лыжников: есть погибшие
22:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:На самой высокой вершине Альп под лавиной погибли двое лыжников.

Снежные лавины на самой вершине Альп - Монблане накрыли нескольких лыжников. Двое из них - граждане Италии - погибли.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"На самой вершине Альп - Монблане - сошла лавина, накрыв снегом нескольких лыжников. Сотрудник итальянской горной спасательной службы в субботу, 30 ноября, сообщил информагентству dpa, что в результате схождения лавины погибли два лыжника. Они находились за пределами подготовленных трасс", - говорится в сообщении.

Представители итальянской пограничной полиции в расположенном близ горы муниципалитете Курмайор впоследствии отметили, что погибшие были гражданами Италии, сообщает агентство новостей AP.

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Как отмечается, снежная лавина сошла на высоте 3000 метров недалеко от станции канатной дороги, расположенной с итальянской стороны. Этот район между Италией и Францией считается популярным среди фрирайдеров.

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Италия, Альпы, Лавина.
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