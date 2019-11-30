Лавина в Альпах накрыла группу лыжников: есть погибшие

Новости мира:На самой высокой вершине Альп под лавиной погибли двое лыжников.

Снежные лавины на самой вершине Альп - Монблане накрыли нескольких лыжников. Двое из них - граждане Италии - погибли.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"На самой вершине Альп - Монблане - сошла лавина, накрыв снегом нескольких лыжников. Сотрудник итальянской горной спасательной службы в субботу, 30 ноября, сообщил информагентству dpa, что в результате схождения лавины погибли два лыжника. Они находились за пределами подготовленных трасс", - говорится в сообщении.

Представители итальянской пограничной полиции в расположенном близ горы муниципалитете Курмайор впоследствии отметили, что погибшие были гражданами Италии, сообщает агентство новостей AP.

Как отмечается, снежная лавина сошла на высоте 3000 метров недалеко от станции канатной дороги, расположенной с итальянской стороны. Этот район между Италией и Францией считается популярным среди фрирайдеров.