Задержан подозреваемый в нападении с ножом в Гааге

Новости мира:Нападение на прохожих в Гааге: полиция задержала подозреваемого.

Нидерландская полиция задержала мужчину, которого подозревают в нападении на людей с ножом в одном из торговых рядов Гааги.

Об этом сообщается в официальном аккаунте в Twitter правоохранителей Гааги.

Полицейские задержали в центре города 35-летнего бездомного, именно его подозревают в нападении. Его доставили в участок для допроса. Мотивы мужчины пока неизвестны.

Напоминаем, 29 ноября в Гааге неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра. Нападение произошло на одной из центральных улиц города, на которой много магазинов - именно в разгар "черной пятницы".

30 ноября в полиции заявили, что в результате нападения пострадали трое несовершеннолетних. По данным полиции, всех троих еще вчера отпустили из больницы.