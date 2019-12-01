Скачать
Воскресенье, 01.12.2019
Дело MH17: сколько продлится судебное разбирательство
Дело MH17: сколько продлится судебное разбирательство
Бородянский: 92% украинцев не умеют отличать правду от лжи
Бородянский: 92% украинцев не умеют отличать правду от лжи
Сборная Украины узнала соперников на ЕВРО-2020
Сборная Украины узнала соперников на ЕВРО-2020
Вероника Дидусенко подала судебный иск на организаторов конкурса красоты (Фото)
Вероника Дидусенко подала судебный иск на организаторов конкурса красоты (Фото)

В британской деревне неизвестные совершили серию загадочных убийств животных

В британской деревне неизвестные совершили серию загадочных убийств животных
00:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:В деревне Брэмшоу в Англии произошла серия загадочных убийств животных.

Деревню Брэмшоу в графстве Гэмпшир на юге Англии накрыла серия убийств животных при загадочных обстоятельствах. 

Об этом сообщает The Mirror.

В окрестностях деревни были найдены трупы двух овец, а также израненная корова и два теленка.

При этом на шкурах животных были нарисованы пентаграммы. Кроме того, сатанинские символы были обнаружены на стенах старинной церкви. По мнению местных жителей, за «сатанинскими убийствами» может стоять один из фермеров.

Убийство журналистки: на Мальте арестовали экс-руководителя аппарата премьера

В то же время, преступников может быть несколько, поскольку в одиночку поймать и зарезать овцу или корову сложно. Викарий местной церкви предположил, что это может быть серией ритуальных убийств. По его словам, район Нью-Форест, в котором находится деревня, с давних времен славился колдунами, связанными с темными силами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Англия, Брэмшоу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Миллион км за пять лет эксплуатации Tesla: во сколько обошлось его обслуживание (Фото)
02 Самые привлекательные мужчины мира в 2019 по версии британского Glamour (Фото)
03 Магнитные бури в декабре 2019 года: как уберечься от влияния магнитных колебаний
04 Выставлен на продажу Mercedes-Benz 300TE из прошлого века
05 Игра слов и несуразные картинки: забавный мастер-класс "как привлечь покупателя"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Теракт на мосту в Лондоне: кто за этим стоит
Теракт на мосту в Лондоне: кто за этим стоит
В Запорожской области задержали 5 членов банды (Фото и видео)
В Запорожской области задержали 5 членов банды (Фото и видео)
В Житомире открыли мемориальную доску Францу Бржезицкому
В Житомире открыли мемориальную доску Францу Бржезицкому
M1 Music Awards 2019: список победителей музыкальной премии (Фото)
M1 Music Awards 2019: список победителей музыкальной премии (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь