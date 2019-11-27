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Убийство журналистки: на Мальте арестовали экс-руководителя аппарата премьера

Убийство журналистки: на Мальте арестовали экс-руководителя аппарата премьера
16:21 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Руководитель аппарата премьер-министра Кит Шерби был допрошен по делу об убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции.

Бывший глава аппарата мальтийского правительства был арестован и допрошен в среду в рамках расследования убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции.

Об этом сообщает Reuters.

Кит Шембри, близкий друг премьер-министра Джозефа Муската, ушел в отставку во вторник после того, как он был назван бизнесменом Йоргеном Фенеком как "лицо, представляющее интерес" в расследовании.

Полиция официально не сообщила, почему Шембри был арестован и считается ли он подозреваемым по делу, которое потрясло Мальту и привело к новым призывам к отставке Муската.

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Фенек был задержан неделю назад, когда он пытался покинуть Мальту на своей яхте, на следующий день после того, как появилась новость о том, что подозреваемый посредник в убийстве Каруаны Галисии в 2017 году был арестован.

16 октября 2017 года на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галисия, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекту Panama Papers и обвиняла в коррупции мальтийского премьер-министра.

Как сообщалось ранее, сотни протестующих вышли на протест с требованием отставки премьер-министра Мальты после задержания состоятельного бизнесмена по делу об убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции.

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Мальта, Журналистка, Убийство журналистки, Дафне Каруан Галиция, Кит Шембри.
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