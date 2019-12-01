Джонсон поставил условие, при котором проведет модернизацию оборонной сферы страны

Новости мира:Борис Джонсон обещает провести масштабные перемены в сфере обороны и внешней политики но только при условии, если его партия победит на выборах.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает провести полную модернизацию оборонной сферы и внешней политики страны. Об этом он заявил в Лондоне, передает Bloomberg. Однако, такие изменения могут произойти лишь в том случае, если его партия победит на предстоящих выборах.

Джонсон хочет проверить работу большей части правительства после Brexit. Он будет проверять все, от вооруженных сил и дипломатии до правовых рамок для национальных сил безопасности и модернизации технологии для борьбы с терроризмом. Осмотр будет проводится из кабинета Джонсона на Даунинг-стрит.

Накануне встречи лидеров НАТО в Лондоне, Джонсон акцентировал внимание на том, что важно сохранять единство альянса, даже не смотря на то, что Великобритания готовится покинуть Евросоюз.

"В то время как мы покидаем ЕС, мы должны укреплять сотрудничество с Европой в области безопасности. Основой европейской безопасности с 1949 года является НАТО, и к 70-летию со дня основания нам нужно его модернизировать, а не отказываться от него", — сказал Джонсон.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сократит до минимума совместные появления на публике с президентом США Дональдом Трампом.