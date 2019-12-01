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Джонсон поставил условие, при котором проведет модернизацию оборонной сферы страны

Джонсон поставил условие, при котором проведет модернизацию оборонной сферы страны
14:08 Сегодня Телеграф

Новости мира:Борис Джонсон обещает провести масштабные перемены в сфере обороны и внешней политики но только при условии, если его партия победит на выборах.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает провести полную модернизацию оборонной сферы и внешней политики страны. Об этом он заявил в Лондоне, передает Bloomberg. Однако, такие изменения могут произойти лишь в том случае, если его партия победит на предстоящих выборах. 

Джонсон хочет проверить работу большей части правительства после Brexit. Он будет проверять все, от вооруженных сил и дипломатии до правовых рамок для национальных сил безопасности и модернизации технологии для борьбы с терроризмом. Осмотр будет проводится из кабинета Джонсона на Даунинг-стрит. 

Накануне встречи лидеров НАТО в Лондоне, Джонсон акцентировал внимание на том, что важно сохранять единство альянса, даже не смотря на то, что Великобритания готовится покинуть Евросоюз. 

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"В то время как мы покидаем ЕС, мы должны укреплять сотрудничество с Европой в области безопасности. Основой европейской безопасности с 1949 года является НАТО, и к 70-летию со дня основания нам нужно его модернизировать, а не отказываться от него", — сказал Джонсон.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сократит до минимума совместные появления на публике с президентом США Дональдом Трампом.

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Великобритания, Оборона, Лондон, Борис Джонсон, Сфера обороны.
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