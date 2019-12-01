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20% от всего бюджета: ЕС заложил огромную сумму на борьбу с потеплением

20% от всего бюджета: ЕС заложил огромную сумму на борьбу с потеплением
16:15 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости мира:ЕС выделил свыше €32 млрд из бюджета на борьбу с изменением климата.

В следующем году Евросоюз планирует потратить 21% своего бюджета на программы борьбы с изменениями климата, сообщается на сайте Европейского Совета. Последний одобрил соглашение по бюджету, которого достигли в Европарламенте – это означает, что бюджет Евросоюза на следующий год принят.

"21% бюджета будет направлено на мероприятия, касающиеся климатических изменений. Эти деньги пойдут на принятие мер, касающихся изменений климата, в частности исследования в этой сфере, а также транспортной, энергетической сферах и внешней деятельности", – говорится на сайте.

Для сравнения, доходы Евросоюза в 2020-м составят €168,69 млрд, а расходы – €153,56 млрд (выходит, что на борьбу с изменениями климата в бюджете заложено свыше €32 млрд). Объем доходов бюджета ЕС в следующем году будет на 1,5% больше, чем в 2019-м, а объем расходов – больше на 3,4%.

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Также напомним, что в середине ноября генеральный директор лоукостера Wizz Air Йожеф Варади призвал мировые авиакомпании отказаться от бизнес-класса в рамках борьбы с изменениями климата. По его словам, объемы выброса углекислоты на каждого такого пассажира по сравнению с пользователями эконом-класса вдвое больше.

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ЕС, Глобальное потепление, Изменения Климата.
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