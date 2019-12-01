Новый состав Еврокомиссии уже обрел полномочия

Новости мира:Новая Еврокомиссия после формальной процедуры утверждения Европарламентом и Европейским Советом начал работу.

Новый состав ЕК начал свою деятельность в день 10-й годовщины с момента подписания так называемой Лиссабонского соглашения ЕС, которое стало определяющим документом для реформирования и сохранения единства Европейского Союза, подчеркнула в своей речи президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время церемонии по случаю начала мандата нового состава Еврокомиссии, состоявшейся в брюссельском Музее европейской истории.

"С сегодняшнего дня мы являемся часовыми Соглашений ЕС и охранниками Лиссабонского духа. Я чувствую эту ответственность", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что благодаря ЕС Европа избавилась от тирании, превратилась в континент мира, создала единый рынок с беспрецедентными экономическими возможностями, с правами и свободами для людей, которые шире, чем где-либо в других частях мира.

"Но Европа — это не только ценность, которую мы получили в наследство. Европа — это обещание. Европа — это будущее. Европа является чем-то таким, что мы должны строить — кирпич по кирпичу, день за днем. Десять лет тому назад наши предшественники все еще обсуждали, должна Европа иметь свой флаг и гимн. Но за эти десять лет миллионы людей выходили на улицы под европейскими флагами, под нашими флагами. Миллионы людей вдохновлялись "Одой радости", нашим гимном", - сказала президент Еврокомиссии.

Она также подчеркнула, что Европа меняется быстро, и перед Еврокомиссией стоит задача достойно сопровождать такие изменения.