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Шесть европейских стран присоединились к системе спецрасчетов с Ираном

Шесть европейских стран присоединились к системе спецрасчетов с Ираном
17:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Британия, Франция и Германия приветствовали расширение INSTEX.

Лондон, Париж и Берлин выступали с совестным заявлением, в котором приветствовали решение шести европейских стран присоединиться в качестве акционеров к специальному инструменту расчетов с Ираном - INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges).

"Как учредители инструмента расчетов с Ираном (INSTEX), Франция, Германия и Соединенное Королевство горячо приветствуют решение правительств Бельгии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии и Швеции присоединиться к INSTEX в качестве акционеров", - говорится в совместном заявлении трех стран.

Базирующийся в Париже INSTEX функционирует как клиринговый центр, позволяющий Ирану продолжать продавать нефть и импортировать другие продукты или услуги.

Накануне шесть упомянутых стран в совместном заявлении отметили, что они "придают большое значение сохранению и полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе всеми заинтересованными сторонами".

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INSTEX был создан Великобританией, Германией и Францией в январе 2019 года в связи с выходом США из СВПД и восстановлением Вашингтоном антииранских санкций, предусматривающих доведение Ираном экспорта нефти до "нулевого значения". Под санкции могут попасть страны, которые продолжают нефтяное сотрудничество с Ираном.

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Германия, Франция, Великобритания, Швеция, Иран, Дания, Финляндия, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, СВПД, INSTEX.
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