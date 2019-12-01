В Швеции самолет свалился в сад частного дома

Новости мира:В Швеции разбился небольшой самолет, есть погибший.

В Швеции самолет разбился неподалеку от частного дома, в результате аварии погиб пилот.

Об этом сообщает The Local.

"Пилот винтового самолета погиб в субботу после того, как самолет упал в сад дома в Роннебю на юго-востоке Швеции", - сообщили в местной полиции.

После падения самолет загорелся.

"Небольшой винтовой самолет разбился в саду дома в жилом районе в Роннебю, население которого составляет около 13 тысяч человек", - отметил представитель полиции Рикард Лундквист.

Пожарным удалось довольно быстро потушить пожар, никто из находившихся на земле не пострадал.