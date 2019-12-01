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Будто взрыв: громкий хлопок поставил на уши жителей Лондона

Будто взрыв: громкий хлопок поставил на уши жителей Лондона
20:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В полиции Лондона говорят, что повода для беспокойства нет.

Утром в воскресенье жителей Лондона и городка Хартфордшир разбудил громкий хлопок, похожий на звук взрыва. Это был шум от ударных волн сверхзвукового самолета.

Об этом сообщает Sky News.

"Громкий хлопок, который был слышен по всему северному Лондону и в прилегающих районах, был звуком истребителей королевских ВВС, которые были подняты в воздух после того, как неизвестный самолет потерял контакт с землей в воздушном пространстве Великобритании", - говорится в сообщении.

В лондонской полиции заявили, что громкий хлопок был звуковым ударом самолетов Королевских военно-воздушных сил. Причин для волнения нет.

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В ВВС Великобритании объяснили, что два их истребителя были подняты по тревоге после того, как неизвестный самолет потерял связь с землей в воздушном пространстве Великобритании. Громкий хлопок - это шум от ударных волн, которые самолет создает во время движения со сверхзвуковой скоростью.

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Великобритания, Лондон, Хартфордшир.
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